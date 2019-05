Palestinci prosí o pomoc: Žádají EU, Rusko a OSN, aby se postavily plánu USA

Evropská unie by podle Mansúra mohla svolat mezinárodní konferenci na základě "světového konsensu", která by podpořila řešení v podobě dvou států a pomohla s hledáním možných řešení do budoucna. Palestinský velvyslanec při OSN zároveň doplnil, že Rusko svolení konferenci uspořádat už má.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov začátkem března podle tureckých médii na tiskové konferenci v Saúdské Arábii řekl, že vzhledem k pokračujícím kontaktům Izraele a Ruska se Moskva domluvila s palestinským vedením na tom, že Rusko uspořádá jednání, při kterém se bude bez předem stanovených podmínek jednat o mírovém procesu. Lavrov doplnil, že palestinské vedení je na jednání připraveno,ale Izrael se k žádnému pevnému datu nezavázal. Turecké agentuře Anadolu se tehdy nepodařilo získat vyjádření palestinských či izraelských politiků.

Rusko, EU a OSN by podle dnešního vyjádření Mansúra měly učinit praktické kroky, které by zabránily realizaci jakéhokoliv amerického plánu, který by nezahrnoval vytvoření nezávislého palestinského státu.

Americký prezident Donald Trump pověřil tým v čele se svým zetěm a poradcem Jaredem Kushnerem a vyjednávačem Jasonem Greenblattem vypracováním plánu pro mír mezi Izraelem a Palestinci. Již začátkem letošního roku se nicméně objevily v médiích spekulace, že americký plán nepočítá s vytvořením palestinského státu, přestože se ještě loni v září Trump vyjádřil pro řešení v podobě dvou států.

Vztahy mezi Washingtonem a Ramalláhem jsou navíc i nadále napjaté zejména v souvislosti s Jeruzalémem, který Trump uznal za hlavní město Izraele a loni tam přesunul americkou ambasádu z Tel Avivu, navzdory tomu, že Palestinci s východním Jeruzalémem počítají jako s hlavním městem svého budoucího státu. Ramalláh v důsledku tohoto Trumpova rozhodnutí jednání s Washingtonem bojkotuje.

Kushner v dubnu oznámil, že dlouho utajovaný mírový plán bude zveřejněn v létě.