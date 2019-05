Trump vyzval Írán k jednání o dohodě o jaderném programu

"To, co by měli udělat, je zavolat mi a sejít se. Můžeme se dohodnout, uzavřít férovou dohodu. Nechceme jen, aby měli jaderné zbraně, takže mnoho nežádáme," prohlásil Trump. Doplnil, že na oplátku Spojené státy pomohou Teheránu s hospodářskou obnovou země. "Měli by zavolat. Pokud to udělají, jsme připraveni jednat," dodal.

Trump před rokem odstoupil od mezinárodní dohody, kterou s Íránem podepsaly vedle USA také Rusko, Čína, Británie, Německo, Francie a EU. Zdůvodnil to tím, že dohoda nebrání Teheránu získat jaderné zbraně, ačkoli Írán ujišťoval, že jeho nukleární program je mírový.

Írán dosud podmínky dohody s ostatními signatáři plnil, ale ve středu íránský prezident Hasan Rúhání oznámil, že jeho země v reakci na americké sankce přestane dodržovat některé závazky. Německo, Francie a Británie ve společném prohlášení Írán vyzvaly, aby se nadále jadernou dohodou z roku 2015 řídil.

Novináři se dnes Trumpa zeptali, z jakého důvodu vyslal do regionu letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Ministr obrany Patrick Shanahan v pondělí rozhodnutí označil za reakci na blíže neupřesněnou íránskou hrozbu. Ani Trump dnes nechtěl o podrobnostech hovořit.

"Máme informace, které nechcete znát," řekl prezident. "Byly velice ohrožující a my musíme zajistit skvělou bezpečnost této zemi i řadě dalších míst," dodal.

V souvislosti s vysláním operačního svazu v čele s letadlovou lodí do blízkovýchodního regionu se novináři Trumpa zeptali, zda kvůli tomu nehrozí vojenské střetnutí. "Nechci říct ne, ale doufejme, že se tak nestane," uvedl.