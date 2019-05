Pustí Molloy letadlovou loď do akce? Kdy začne válka USA s Íránem? Napětí kolem Hormuzského průlivu roste

Americký velitel Jim Malloy, který dohlíží nad velením námořní síly na Blízkém východě, řekl agentuře Reuters, že americká zpravodajská služba mu nebude bránit v tom, aby v případě potřeby, pokud by z Íránu přišla hrozba, vyslal přes životně důležitý Hormuzský průliv letadlovou loď.

Vice-admirál Malloy, velitel Páté flotily , která se nachází na americké základně v Bahrajnu, neřekl, zda by do strategického vodního toku k Íránu, přes nějž prochází pětina globálně spotřebované ropy, poslal letadlovou loď USS Abraham Lincoln.

Vojenská skupina, jež byla na Blízkém východě rychle rozmístěna administrativou prezidenta Donalda Trumpa, by měla varovat Írán, proplula ve čtvrtek přes Suezský průplav do Rudého moře a nyní působí pod velením Malloye.

Nejsem žádným způsobem omezen, ale nechci ji používat kdekoliv, řekl vice-admirál Molloy

„Pokud ji budu muset poslat do průlivu, udělám to," řekl Malloy s agenturou v telefonickém rozhovoru. „Nejsem žádným způsobem omezen, ale v žádném případě jsem nebyl vyzván, abych ji používal kdekoli na Středním východě," upřesnil.

Írán odmítl tvrzení Spojených států amerických jako „falešná důvody". Mezi Teheránem a Washingtonem vzrostlo napětí, protože administrativa prezidenta Trumpa odstoupila před rokem od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015 a začala vůči íránskému režimu používat sankce, jež vedou ke škrcení ekonomiky islámské republiky, píše Reuters.

Pentagon uvedl, že urychlil nasazení letadlové lodi Lincolnu a poslal na Blízký východ bombardéry poté, co americká zpravodajská služba signalizovala možné přípravy Teheránu na útoky na americké síly nebo zájmy. Malloy řekl, že rozvědka byla ve spojení „se skutečnou aktivitou, kterou jsme pozorovali". „A to mi určitě stačilo... abych řekl, že to vidíme jako hrozbu," zdůraznil.

Írán přesouvá rakety na lodích? Byla pozorována konkrétní střela, tvrdí zdroje

Američtí představitelé, kteří hovořili s agenturou Reuters pod podmínkou anonymity, upřesnili, že jedna ze složek rozvědky naznačila, že Írán přesunul na své lodě rakety. Jeden z úředníků doplnil, že byla pozorovaná konkrétní střela, jež by byla schopna vyrazit i z malé lodi.

Úředníci také upozornili na rostoucí obavy z hrozeb ze strany íránských milic v Iráku, které se dlouhodobě vyhýbaly konfrontaci s americkými vojsky, neboť je dosud spojoval společný cíl sunnitskou militantní organizaci a islámský stát,

Vice-admirál Malloy, jejíž námořní síly podporují snahy o obranu amerických vojáků v celém regionu, neuvedl žádné bližší podrobnosti o americkém zpravodajství. Potvrdil však, že některé obavy USA se zaměřují zejména na íránské rakety. „Může jít o novou íránskou technologie," připustil Malloy a dodal, že zbraň „spadá do kategorie destabilizující a útočné povahy"."

Americká armáda prý nevyhledává, ani se připravuje na válku s Íránem

Jaderná dohoda mezi Íránem a šesti světovými mocnostmi požadovala, aby Teherán omezil svou schopnost obohacovat uran, aby odvrátil vývoj jaderné bomby, výměnou za odstranění většiny mezinárodních sankcí. Írán vždy opakoval, že sleduje jaderný program pouze pro mírové účely.

V uplynulém měsíci Spojené státy americké označily íránskou revoluční gardu (IRGC) za teroristickou organizaci a zvýšily tlak na sankce, s jasným cílem snížit vývoz ropy do Íránu.

Kromě rozmístění letadlové lodi Lincoln, vyslaly Spojené státy na Blízký východ také bombardéry B-52 a podle posledních zpráv zvažují i přesuny raket Patriot, jež minulý rok z regionu odstranili, informuje Reuters.

Někteří z Trumpových kritiků se obávají, že Bílý dům tím jen záměrně provokuje Írán. Ačkoli armáda usilovala o nasazení, samotné oznámení přišlo v prohlášení od Johna Boltona, poradce pro národní bezpečnost Bílého domu, vnímaného jako „jestřába" ve vztahu k íránské politice.

Demokratický senátor Tim Kaine řekl, že se obává, „zda nás Trumpova administrativa nevede ke zbytečné válce".

Malloy ve svém prvním rozhovoru od označení IRGC za teroristickou oraganizaci potvrdil, že americké síly operují ve zvýšeném stavu připravenosti. Malloy však zdůraznil, že americká armáda nevyhledává, ani se připravuje na válku s Íránem. „Nejsem ve válečném plánu a nemám zto a úkol," řekl agentuře Malloy.

„Jsme však naprosto připraveni reagovat na jakoukoli agresi vůči Spojeným státům, partnerům v regionu nebo našim zájmům." Americký prezident Donald Trump tento postoj ve čtvrtek potvrdil, když řekl, že nechce konflikt. „Máme jednu z nejsilnějších lodí na světě, která je plně naložena a nechceme o nic pokoušet," dodal.