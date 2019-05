Krize vrcholí? S USA nebudeme vyjednávat, vzkazuje zástupce íránských gard

Džavání vyloučil možnost americko-íránských rozhovorů a řekl také, že se Washington "neodváží zahájit vojenskou akci" proti Íránu.

"S Američany nebudou žádné rozhovory. Američané se nedováží zahájit proti nám vojenskou operaci. Náš národ Ameriku považuje za nespolehlivou," uvedl Džavání, který zastupuje nejmocnější vojenskou organizaci v zemi.

USA poslaly do Perského zálivu letadlovou loď Abraham Lincoln a tento týden dorazily na americkou vojenskou základnu v Kataru strategické bombardéry B-52 Stratofortress. Podle letectva americké armády jsou další tyto stroje na jiném místě, specifikovaném jako "jihozápadní Asie". Podle armády jsou letadla ze základny Barksdale v Louisianě. Abraham Lincoln ve čtvrtek proplul Suezským průplavem.

To vše kvůli blíže nespecifikované hrozbě ze strany Íránu, o níž hovoří Bílý dům. "Co se Íránu týče, byl bych rád, kdyby mi zavolali," sdělil Trump ve čtvrtek novinářům.

Vysoce postavený íránský duchovní ajatolláh Júsif Tabátabájí Nedžad dnes ve svém kázání podle polooficiální íránské agentury ISNA prohlásil, že americkou letadlovou loď, která míří do Perského zálivu by mohla zničit jedna raketa. "Jejich miliardové loďstvo by mohla zničit jediná raketa," citovala duchovního agentura ISNA. Podle agentury Reuters duchovní hovořil a flotile, jejíž hodnotu vyčíslil na miliardy dolarů.

Íránci už v minulosti Trumpovy výzvy k rozhovorům odmítli. Írán s USA neudržuje diplomatické styky od roku 1980; americké zájmy v Íránu zastupuje Švýcarsko.