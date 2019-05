Turecká provokace? Armáda zahájila velké námořní cvičení ve východním Středomoří

Námořního cvičení, které turecká státní tisková agentura Anadolu označila za "největší vojenské cvičení tureckých námořních sil", se zúčastní 131 plavidel, 57 letadel a 33 vrtulníků. Námořnictvo této členské země NATO během něj prověří své strategické a operační schopnosti v simulovaných scénářích krizových situací i války.

Turecké cvičení nazvané Denizkurdu (Mořský vlk) se koná v době, kdy zesílilo napětí mezi Ankarou, Aténami a řeckou částí Kypru poté, co z jihotureckého přístavu Antalya začátkem měsíce vyplula loď s vrtnou plošinou doprovázená několika dalšími plavidly směrem ke kyperským vodám.

Západně od ostrova Kypr se Ankara chystá až do začátku září provádět průzkumné vrty kvůli těžbě plynu. Zatím není jasné, zda s nimi začne ve výlučné ekonomické zóně (EEZ) Kypru, kde má vláda řecké části Kypru uzavřeny smlouvy mimo jiné s italskou společností ENI, francouzskou firmou Total či americkým koncernem Exxon Mobil.

Vyslání turecké průzkumné lodi ke kyperským vodám kritizovala minulý týden ministerstva zahraničí Řecka a Kypru, znepokojení vyjádřila i šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová. Kvůli těžbě plynu v kyperských vodách je Turecko s Aténami a řeckou částí Kypru ve sporu už několik let. Ankara mimo jiné tvrdí, že z těžby v této oblasti by měli profitovat i obyvatelé Severokyperské turecké republiky. Ta vznikla na severu ostrova poté, co tam v roce 1974 Ankara vyslala vojáky v reakci na pokus nacionalistických kyperských Řeků o převrat, a uznává ji jen Turecko.