Izrael od Trumpova zvolení zvyšuje výdaje na židovské osady

Hnutí také spočítalo, že za vlády premiéra Benjamina Netanjahua, tedy od roku 2009, Izrael v osadách začal stavět asi 20.000 bytů.

Osady se budují na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě, tedy na územích, jež Izrael roku 1967 obsadil. Výstavbu na okupovaném území mezinárodní zákon zakazuje a osadnickou politiku Izraele kritizuje většina zemí. Do Trumpova zvolení to byly i Spojené státy. Netanjahu nyní po vítězství ve volbách sestavuje svou další vládu. Na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě žije kromě tří milionů Palestinců zhruba 630.000 židovských osadníků.

Hnutí za okamžitý mír upozornilo, že Netanjahu před dubnovými volbami sliboval, že stane-li se znovu premiérem, začne s anexí osad. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo neřekl, zda by se Spojené státy proti tomuto kroku postavily.

Ze statistiky hnutí vyplývá, že Izrael od roku 2009 zahájil v osadách výstavbu 19.346 bytů. Organizace na základě leteckých snímků zjistila, že loni byla v osadách zahájena výstavba 2100 bytů, což je o devět procent více než roční průměr od roku 2009. Roku 2017 se začalo stavět 2783 bytů.

Za Netanjahuových předchozích vlád Izrael na osady vydal přes deset miliard šekelů (přes 64 miliard Kč) v podobě speciálních rozpočtových položek, v nichž například nejsou zahrnuty peníze na zajištění bezpečnosti.

Ofranová řekla, že Trumpovo zvolení osadnickou politiku izraelské vlády podporuje. "Už se nestydí za to, co dělají (izraelská vláda). Mají pocit, že si mohou dělat, co chtějí," řekla. Podobného názoru je i mluvčí palestinské samosprávy Nabíl abú Rudajná, podle nějž současná "americká administrativa povzbuzuje osadnické aktivity" Izraele.

Oded Revivi z Rady židovských osad v Judeji a Samaří (Ješa), která zaštiťuje osadníky, řekl, že "Trumpova administrativa je bezpochyby vůči Izraeli nejpřátelštější vůbec". "Naproti tomu doba Obamovy vlády byla pro Izrael velmi těžká, teď doháníme ztracené možnosti," dodal k období vlády Trumpova předchůdce Baracka Obamy.

Ze statistiky izraelského ministerstva financí vyplývá, že v roce 2017 Izrael do osad na Západním břehu investoval 1,65 miliardy šekelů (skoro 11 miliard Kč), zatímco předchozího roku, kdy Trump ještě v úřadu nebyl, tato částka činila 1,19 miliard šekelů.

Nejméně peněz šlo na osady v roce 2009, kdy do úřadu nastoupil jak Obama, tak Netanjahu. Tehdy Izrael investoval přes 760 milionů šekelů. Výdaje zahrnují peníze na výstavbu silnic, škol, sociálních center, synagog, nákupních středisek a průmyslových parků.