Napětí mezi USA a Irákem se zvyšuje: Američtí velvyslanci opouští zemi

Z Iráku mají podle prohlášení odejít všichni méně důležití vládní zaměstnanci. Vízové služby na bagdádském velvyslanectví USA a americkém konzulátu v Irbílu kvůli tomu budou pozastaveny. "Vláda Spojených států má omezenou schopnost poskytovat americkým občanům v Iráku krizové služby," dodává komuniké.

Bagdád minulý týden neohlášeně navštívil šéf americké diplomacie Mike Pompeo a s tamními představiteli jednal mimo jiné o obavách Washingtonu z aktivit Íránu. Spojené státy v této souvislosti hovořily o odhalení "nových a naléhavých" hrozeb ze strany Teheránu a jím podporovaných sil v regionu.

Dva dny před Pompeovou návštěvou oznámil bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton, že Spojené státy vysílají do regionu letadlovou loď USS Abraham Lincoln a bombardéry. Podle úterní zprávy deníku The New York Times počítá nový plán americké armády pro případ, že Írán zaútočí na americké vojáky či urychlí údajné aktivity související s jadernými zbraněmi, s vysláním až 120.000 vojáků na Blízký východ. Prezident Donald Trump to ale popřel a zprávu označil za dezinformaci.