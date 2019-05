Íránský ministr vrací úder. Trumpovi poslal drsný vzkaz

"Pan Trump doufá, že uspěje tam, kde nepochodili Alexandr (Veliký), Čingischán ani ostatní," napsal Zaríf na twitteru s odkazem na dva dobyvatele, jimž se podařilo Persii ovládnout jen na čas.

"Íránci se udrželi po tisíciletí, zatímco ti, kdo na ně útočili, jsou pryč. Ekonomický terorismus a genocidní posměch konec Íránu nepřivodí," napsal šéf íránské diplomacie.

Trump ke svému nedělnímu tweetu připojil vzkaz: Už nikdy nehrozte Spojeným státům. Zaríf na to dnes navázal slovy: "Nikdy nehrozte Íránci. Zkuste respekt, to funguje."

Americko-íránské napětí se stupňuje několik dní. USA s odkazem na nespecifikovanou hrozbu ze strany Íránu navýšily vojenskou přítomnost v oblasti Perského zálivu. Írán dává najevo, že nemá zájem válčit, přičemž ale Washington varoval, aby si nedělal iluze o možnosti na Írán zaútočit.

Zvyšování napětí pocítil také Irák, kde v neděli raketa dopadla do dobře hlídané zóny v centru Bagdádu a necelý kilometr od amerického velvyslanectví, aniž někoho zasáhla. K útoku se nikdo nepřihlásil, avšak vrací se k němu dnes většina agentur s připomínkou, že v Iráku působí šíitské skupiny, z nichž některé ovládá Írán.

Vlivní šíitští vůdci v Iráku dnes varovali před pokusy zavléct Bagdád do války mezi USA a Íránem. Duchovní Muktada Sadr prohlásil, že kdokoli se pokusí Irák do takové války zatáhnout, bude v Iráku považován za nepřítele Iráčanů. "Mohlo by to znamenat konec Iráku, potřebujeme mír a obnovu," sdělil Sadr.

Kaís Chazalí, který v Iráku stojí v čele Ligy spravedlivých, již podporuje Írán, napsal, že neschvaluje operace, jež mohou být využity jako záminka k válce. Irák to podle něj poškodí politicky, ekonomiky i bezpečnostně.

Politik Hádí Ámirí, který vede polovojenské oddíly podporované jak Bagdádem, tak Teheránem, vyzval Iráčany, aby se spojili a ochránili Irák a celý region od války. "Začne-li válka, zničí všechny," sdělil.

Většina Iráčanů vyznává stejně jako Íránci šíitský islám a Írán má v Iráku velký vliv. USA tam mají asi 5000 vojáků, avšak v Iráku působí také silné milice podporované Íránem. Některé z nich si přejí odchod Američanů.