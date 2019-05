Stanice CNN Türk pod palbou kritiky: Zkrátila rozhovor s kandidátem opozice

Moderátor soukromé stanice CNN Türk Ahmet Hakan v pondělí zkrátil o půl hodiny rozhovor s kandidátem Lidové republikánské strany (CHP) Imamogluem, jehož těsné zvolení ústřední volební komise na popud AKP anulovala. Nové volby se konají ve čtvrtek. Imamoglu v křesle starosty Istanbulu strávil 18 dní.

Interview bylo přerušeno chvíli poté, co Imamoglu začal hovořit o podle něj přemrštěných výdajích svého předchůdce, na něž přišel během krátkého času na radnici. Kandidát opoziční CHP ve volbách porazil bývalého premiéra Binaliho Yildirima o pouhých 13.000 hlasů.

AKP a její islamistická předchůdkyně v největším tureckém městě s 15 miliony obyvatel vládly 25 let. Jako starosta tam politickou dráhu zahájil rovněž Erdogan.

Imamoglu během rozhovoru ukázal seznam toho, co označil za plýtvání, například nezvykle vysoký počet služebních vozů. Řekl, že on by Istanbul těchto výdajů ušetřil. Moderátor ho rychle přerušil s poukazem na to, že se blíží reklama, ale nakonec rozhovor ukončil, třebaže opoziční kandidát chtěl dál mluvit o výdajích radnice. Imamoglu protestoval, že interview mělo trvat ještě půl hodiny.

Istanbulská radnice později v pondělí obvinění z plýtvání odmítla. Jde podle ní o úmyslné zkreslení, jehož účelem bylo zmanipulovat veřejné mínění.

Vlna kritiky se na CNN Türk podobně snesla například i v roce 2013, kdy místo přímého vysílání střetů během protestů proti tehdejšímu premiérovi a současnému prezidentovi Erdoganovi vysílala dokument o tučňácích. Naproti tomu americká CNN dávala z protestů živé záběry.

Stanice CNN Türk nepokrývala - spolu s kanály NTV či TRT Haber - ani uvedení Imamoglua do funkce istanbulského starosty. Všechny tři televize místo toho daly přednost vystoupení Erdoganovy manželky Emine na Světovém humanitárním fóru v Londýně.

CNN Türk je lokalizovanou variantou americké televize CNN. Je společným podnikem firmy Turner Broadcasting System International, což je mateřská společnost CNN, a soukromé turecké skupiny Demirören. Ta je blízká prezidentovi Erdoganovi, uvedla AFP.