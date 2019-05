Palestinský podnikatel oceňuje plán USA

Džabarí nesdílí názor palestinského vedení na řešení sporu s Izraelem, navázal blízké vztahy s americkými diplomaty, stýká se s židovskými osadníky a ztrácí důvěru Palestinců. Podle AP jeho případ naznačuje, že se USA pokoušejí z Džabarího a jemu podobných vytvořit alternativu k samosprávě.

Americký blízkovýchodní zmocněnec Jason Greenblatt plán označuje za "ambiciózní, ale dosažitelnou vizi, který palestinskému národu nabízí blahobytnou budoucnost". Samospráva je toho názoru, že nepřijme žádný plán zaměřený na ekonomický rozvoj na úkor politických ambicí Palestinců. A to je nezávislý stát na území, které Izrael obsadil v roce 1967. Známý palestinský magnát Bašár Masrí, jehož majetek se odhaduje na 1,5 miliardy dolarů (35 miliard Kč), pozvánku do Bahrajnu odmítl. Nehodlá se účastnit ničeho, co odporuje "palestinské národní shodě".

Podle Džabarího je čas začít uvažovat jinak, jelikož rozhovory vedené čtvrt století nikam nevedly. "Žádný izraelský premiér nikdy na palestinské požadavky nepřistoupí a to platí i naopak. Nemůžeme pořád čekat na svůj stát. Musíme tento prostor začít považovat za jednotné území," řekl. Tento názor, který mají také židovští osadníci, smazává předválečnou hranici z roku 1967, k níž se chtějí zastánci dvojího státu vrátit. Podle Džabarího by dva miliony Palestinců ze Západního břehu Jordánu měly mít právo na občanství, což by ale ohrozilo status Izraele coby demokracie s většinovou židovskou populací.

Džabarího spolupráce s obchodní komorou Judeje a Samaří, což jsou historické názvy pro Západní břehu Jordánu, se dosud obešla bez politiky. Komora tvrdí, že chce navázat kontakty mezi Palestinci a osadníky a společně prosperovat. "Hovoříme tu o vzájemném obchodním vztahu s cílem zvýšit regionální stabilitu...Nejde zde o zaměstnávání Palestinců v izraelských podnicích, jde o sdílený trh," sdělil spoluzakladatel komory Avi Zimmerman.

Odpovídá to tomu, co o americkém blízkovýchodním plánu zatím prozradil jeho tvůrce a prezidentův zeť Jared Kushner: začne to spíše jako obchodní než politická dohoda a zaměří se na velké investice a budování infrastruktury na palestinských územích.

Nezodpovězeny jsou zásadní otázky. Není jasné, jak chtějí USA takové projekty provádět bez souhlasu oficiálního palestinského partnera, jímž je na Západním břehu samospráva. Druhému palestinskému území, Pásmu Gazy, vládne hnutí Hamás, považované v USA za teroristickou skupinu. Stěží si lze představit dárce posílající miliardy dolarů bez záštity politické dohody.

Idealistická představa o ekonomické spolupráci Izraelců s Palestinci uspokojuje velvyslance USA v Izraeli a stoupence osad Davida Friedmana. Netají se kritikou samosprávy a na její adresu prohlásil, že "je velký omyl dělat z Palestinců rukojmí politického řešení konfliktu, když před očima zraje řešení obchodní". Džabarí Friedmana označil za svého "nejdražšího přítele". "Nebojíme se, jsme připraveni uvítat Židy ve svých domech a továrnách," řekl. Osadníky zve často k sobě domů v Hebronu, pozval je i na iftár, což je večerní jídlo v postním měsíci ramadánu, a nabídl jim košer pohoštění. Mezi Palestinci vůči němu roste nedůvěra, označují ho za kolaboranta, což je urážka skrývající i hrozbu.

Palestinský představitel Ahmad Madždalání řekl, že Palestinec, který bude na bahrajnské konferenci, není nic víc než kolaborant. Džabarí reagoval poznámkou, že jediný kolaborant je palestinská samospráva, která s izraelskou vládou spolupracuje od dohod z Osla. Má za to, že obyčejní Palestinci by se připojili k jeho pragmatismu a využili územního propojení s Izraelem, kdyby jim samospráva "nevymývala mozky", nepronásledovala své odpůrce a netrvala na doktríně dvou států, která se stále více rozchází s realitou. "Čeho jsme krveproléváním a oddělováním dosáhli? Ničeho. Musíme zjistit, co bylo špatně, a udělat něco jiného, co to napraví," řekl.