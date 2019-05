Izrael trápí lesní požáry: Stovky lidí byly evakuovány, dálnici spojující Tel Aviv s Jeruzalémem stojí

Požáry jsou hlášeny mimo jiné v okolí Jeruzaléma či u nedalekého města Modiin, kde oheň zachvátil i několik domů v tamních osadách.

Příčina požárů zatím není jasná. U hranic s palestinským Pásmem Gazy ale vypuklo podle deníku The Times of Israel už ve středu několik požárů kvůli zápalným balonkům, které posílají na izraelské území palestinští radikálové.

Thursday 23rd May 2019: Gaza terrorists launch Incendiary balloons into Southern Israel Wednesday; At least 11 fires caused by explosive balloons break out in Israeli agricultural areas on Gaza border Wednesday morning; Firefighters carry out extinguishing operations at the scene pic.twitter.com/DxMG4qAuNd