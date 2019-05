Prokuratura viní šéfku opozice v Istanbulu za urážku prezidenta a propagace terorismu

Kaftanciogluová podle prokuratury ve svých příspěvcích na twitteru z let 2012 až 2017 urazila vládu, prezidenta a státní úředníky, šířila nenávist a propagandu teroristické organizace. Státní zastupitelství žádá trest v rozmezí od dvou roků a devíti měsíců do 11 let vězení. Kaftanciogluová tvrdí, že její příspěvky na sociální síti nepřekročily zákonnou hranici vymezenou svobodou slova.

V jednom z tweetů, který prokuratura považuje za šíření propagandy teroristické organizace, cituje Kaftanciogluová vysoce postaveného člena separatistické Strany kurdských pracujících (PKK), kterou Ankara, Brusel i Washington považují za teroristickou.

Za urážku státu považuje prokuratura tweet, v němž šéfka organizace CHP v Istanbulu poukázala na smrt 14letého chlapce, kterého během protivládních protestů v roce 2013 do hlavy zasáhl náboj se slzným plynem.

Post istanbulského starosty březnových volbách získal kandidát opoziční CHP Ekrem Imamoglu, ale ústřední volební komise na nátlak vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana výsledek s poukazem na nesrovnalosti anulovala. Nové volby v Istanbulu se konají 23. června.