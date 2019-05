Šéf izraelských nacionalistů čelí enormnímu tlaku na vstup do Netanjahuovy vlády

"Myslel jsem si, že jsem už viděl všechno, ale poslední dva dny mě šokovaly sílou tlaku, podezíravostí a spekulacemi, jimž jsem každou minutu vystavován," napsal v noci na dnešek Lieberman.

Lieberman již několikrát zopakoval, že Netanjahua jako premiéra podporuje, ale do vlády s ním vstoupí jen tehdy, pokud koalice přijme branný zákon, který zavede povinnou vojenskou službu i pro členy ultraortodoxní komunity. Ta má ale v parlamentu silnou frakci a dvě její strany mají být v koalici.

Aby Netanjahu mohl vládu vytvořit, potřebuje ve 120členném parlamentu většinu. Prozatím má k dispozici 60 hlasů, s Liebermanovou stranou by jich získal o pět více.

Lieberman poznamenal, že důvodem dosavadního odmítavého postoje ke vstupu do vlády je opravdu zmíněný branný zákon, který považuje za základ programu své strany, a ne škodolibost či touha po politické mstě.

Několik představitelů Netanjahuovy strany Likud mezitím Liebermana tvrdě kritizují. Ministr pro záležitosti Jeruzaléma a pro životní prostředí Zeev Elkin dnes ve vojenském rozhlasu prohlásil, že Lieberman nestojí o skutečné vyřešení situace a že schválně brání Netanjahuovi vládu vytvořit. Náměstkyně izraelského ministra zahraničí Cipi Hotovelyová zase uvedla, že pokud budou předčasné volby, povede Likud agresivní kampaň. Dodala, že po volbách již také nemusí Liebermanova strana existovat.

Netanjahu má čas na oznámení vzniku nové vlády do dnešní půlnoci místního času (23:00 SELČ). Pokud se mu to nepodaří, očekává se rozpuštění nového parlamentu, který vzešel z dubnových voleb. Své rozpuštění ale musí zákonodárný sbor schválit, proto není vyloučeno, že to poslanci odmítnou, aby mohl prezident Reuven Rivlin pověřit sestavováním vlády jiného zvoleného člena poslanecké sněmovny.