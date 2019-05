Irácký soud odsoudil k smrti dalšího francouzského džihádistu IS

"Přiznávám, že jsem patřil k IS. Pobíral jsem mzdu ve výši 70 dolarů měsíčně (přes 1600 korun)," uvedl před soudem devětadvacetiletý Yassine Sakkam.

"Ve Francii jsem se o nic nezajímal, o Palestinu, o Irák, ani o válku. Myslel jsem jen na to, jak vydělat peníze. Mezi dvěma skleničkami alkoholu a pod vlivem kokainu jsem zavolal bratrovi do Sýrie a řekl jsem mu: 'Přijedu tě navštívit'," řekl.

Když se soudce obžalovaného zeptal, kde se teď nachází jeho bratr, Francouz odpověděl: "Odpálil se na hranicích s Irákem."

Před přelíčením se Sakkamem soud vynesl rozsudek smrti nad čtyřiadvacetiletým občanem Tuniska, který byl obviněn z téhož zločinu. "Odešel jsem do Sýrie protože jsem byl rozčílený a myslel jsem, že se IS zastává těch nejslabších. Dnes už vím, jak to s IS ve skutečnosti je a s organizací už nemám nic společného," řekl během líčení.

Podle iráckých zákonů může být k smrti odsouzen kdokoliv, kdo se připojil k organizaci, jež je považována za teroristickou, ať už se účastnil bojů, či nikoliv.

Oba odsouzení jsou součástí skupiny dvanácti džihádistů, kteří byli zatčeni v Sýrii a letos v lednu následně převezeni do Iráku. Deset z nich jsou Francouzi, z nichž už sedm soud poslal na smrt. Odsouzení mají 30 dní na to, aby se odvolali, jejich advokát už naznačil, že se tak chystá učinit.

Francie v úterý potvrdila, že bude chtít popravě svých občanů zabránit. Paříž totiž dlouhodobě vystupuje proti trestu smrti všude na světě.

Organizace hájících lidská práva zase varují, že zadrženým džihádistům hrozí v Iráku mučení a nemají záruky spravedlivého soudního procesu. Podle organizace Transparency International je Irák 12. nejvíce zkorumpovanou zemí na světě.

Bagdád již odsoudil k smrti přes 500 cizích státních příslušníků patřících k IS, žádného však dosud nepopravil.

Podle AFP tyto procesy otevírají choulostivou otázku, jak naložit s evropskými občany, kteří se připojili k džihádistům. Jejich návrat do vlasti většinou veřejnost silně odmítá, mnoho vlád však zároveň bojuje proti tomu, aby byli v zahraničí popravováni.