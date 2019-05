Tři šílené měsíce? Izrael se zmítá v politické krizi, budou další předčasné volby

Poslední volby se v Izraeli uskutečnily 9. dubna, konzervativní vládní strana Likud ale v nich nezískala potřebný počet hlasů pro sestavení jednobarevné vlády a premiérovi Benjaminu Netanjahuovi se ve stanovené lhůtě nepodařilo sestavit koalici.

Rozpuštění parlamentu ve finálním čtení podpořilo 74 zákonodárců, proti bylo 45. Hlasování předcházela 12hodinová vyostřená rozprava.

Yes, it’s not a joke. #Israel is going to #elections for the second time. September 17th is the date. For the first time in our history we are having two elections in less than six months.