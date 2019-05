Izraelci uzavřeli nejdelší tunel vykopaný Hizballáhem, měřil přes kilometr

Tunel armáda objevila už letos v lednu spolu s pěti dalšími, tento však byl nejdelší a byl vybaven rozvody elektřiny, ventilací i komunikačním systémem. Nacházel se v hloubce 80 metrů a 77metrový úsek už vedl pod izraelským územím.

"Hizballáh plánoval pomocí útočného tunelu vedoucího až do osad poblíž hranic infiltrovat Izrael, což bylo součástí válečného plánu útoků na civilisty," uvedla armáda ve svém prohlášení. Úsek tunelu vedoucí pod libanonským územím armáda neprodyšně uzavřela, jeho krátkou izraelskou část se chystá zpřístupnit veřejnosti, napsal list The Times Of Israel.

Hizballáh založily v roce 1982 íránské revoluční gardy. Z hnutí odporu se pak v Libanonu stala i široce uznávaná politická strana, která zasedá v parlamentu a má i zastoupení ve vládě. Za teroristickou organizaci považují některé země vojenské křídlo Hizballáhu - to vedlo s Izraelem několik konfliktů, poslední v roce 2006. Je zapojeno i do syrské války, kde stejně jako šíitský Írán bojuje na straně tamní vlády. Izrael i OSN označují tunely za porušení dohody o příměří z roku 2006.