Arabové proti USA: Islámský summit odsoudil přesun americké ambasády do Jeruzaléma

Spojené státy nedlouho před očekávaným představením mírového plánu pro Blízký východ oficiálně uznaly Jeruzalém jako hlavní město Izraele. OIC dnes na summitu v posvátném městě Mekka na východě Saúdské Arábie vyzval svých 57 členů k bojkotu těch států, které otevřou svá velvyslanectví v Jeruzalémě.

Custodian of the Two Holy Mosques: The Palestinian Cause is the cornerstone of the OIC works and is the focus of our attention until the Palestinian people get all their legitimate rights guaranteed by the international legitimacy resolutions and the Arab peace initiative. pic.twitter.com/4F0uAfqf5e