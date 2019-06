Izrael zaútočil na syrskou armádu. Při náletu tři mrtví vojáci, sedm zraněných

Izraelský útok si kromě obětí podle státní agentury SANA vyžádal také materiální škody. Mluvčí izraelské armády na twitteru potvrdil, že Izrael zasáhl cíle v Sýrii, včetně dělostřeleckých baterií, pozorovacích stanovišť a protiletadlového raketového systému.

The Syrian Armed Forces targets we struck included:

🎯 2 artillery batteries

🎯 Observation & intel posts

🎯 An SA-2 aerial defense battery



We hold the Syrian regime accountable and will firmly operate against any attempt to harm Israeli civilians. pic.twitter.com/XtDTqz7Btc