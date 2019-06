Na Chrámové hoře vypukly nepokoje: Muslimy rozzuřila přítomnost ultraortodoxních Židů

Provokativní akce ortodoxních židovských studentů přišla v poslední dny měsíce ramadánu, kdy se davy muslimů přicházejí modlit k mešitě Al-Aksá, napsal Reuters. Mešita je třetím nejsvětějším místem Islámu a nemuslimové sem mají zakázán přístup již od roku 1187.

Policie použila slzný plyn a gumové náboje při rozhánění muslimských věřících, z nichž někteří za pokřiku "Alláhu akbar" (arabsky Bůh je veliký) házeli kameny a židle ve chvíli, kdy procesí židů procházelo promenádou před mešitou Al-Aksá. Jeden Palestinec utrpěl po zákroku policie zranění hlavy, další museli vyhledat lékařskou pomoc poté, co se nadýchali dráždivého plynu.

Ředitel mešity Al-Aksá Omar Kisvání řekl, že izraelské úřady porušily dosavadní praxi, kdy se v posledních deseti dnech ramadánu takovéto návštěvy nepovolují. Dodal, že akce nebyla se zástupci muslimů dopředu konzultována.

Dnešek padl na výročí izraelského národního státku Dne Jeruzaléma, který připomíná sjednocení města v průběhu šestidenní války v roce 1967. Židovští poutníci při něm obvykle procházejí místy někdejších dvou biblických svatyň na Chrámové hoře.

"Israel” respects religions? That’s clearly emerged today, 1200 settlers stormed the Al-Aqsa mosque with strict protection from IOF, the worshippers tried to confront the settler provocations in the squares, but IOF mercilessly assaulted and beaten them. pic.twitter.com/yHJEDRq8de