Zemřel Semion Rosenfeld, poslední z vězňů v koncentračním táboře Sobibor

Rosenfeld žil na konci života v domově důchodců zřízeném Židovskou agenturou. Narodil se na Ukrajině a byl ve skupině 50 přeživších ze Sobiboru. V tomto vyhlazovacím táboře na východě Polska zemřelo čtvrt milionu Židů deportovaných z Polska, Nizozemska, Protektorátu Čechy a Morava a ze Slovenska.

Rosenfeld v roce 1940 nastoupil do Rudé armády, následujícího roku ale padl do zajetí. Poslali ho do koncentračního tábora v Minsku a v roce 1943 do Sobiboru. Nacisté tábor zlikvidovali 17. října 1943 a pouhé tři dny předtím tam vypuklo povstání, nejznámější v historii koncentračních táborů. Vzbouřilo se tehdy 300 vězňů, kteří zabili 11 členů SS a také několik ukrajinských strážců. Nacisté 170 uprchlíků zajali a zastřelili.

Podle dokumentace památníku Jad vašem, který shromažďuje informace o holokaustu, 50 účastníků válku přežilo. Němci byli po vzpouře v šoku a okamžitě se rozhodli tábor i se zbytkem vězňů zlikvidovat. Rosenfeld přežil v lese s malou skupinou dalších. V roce 1944 se znovu připojil k Rudé armádě a byl v jednotce, která pomohla obsadit Berlín. Do Izraele se přestěhoval v roce 1990.

Srovnatelný s povstáním v Sobiboru je pouze útěk vězňů z dalšího vyhlazovacího tábora Treblinka v srpnu 1943. Ze sedmi set vězňů se tehdy zachránila asi desetina a i po tomto povstání Němci začali tábor likvidovat.

Sobibor nacisté zdemolovali, aby zahladili stopy po místě, kde vraždili kysličníkem uhelnatým z výfukových plynů nebo z tlakových lahví. Hlavním vyhlazovacím centrem se pak stal tábor v Osvětimi, kde byl k vraždění používán jedovatý plyn cyklon B.

עצב רב הבוקר עם פטירתו של ניצול השואה סמיון רוזנפלד, ממשתתפי מרד סוביבור, שחווה את זוועות השואה. גיבור אמיתי. מחובתנו להעביר מדור לדור את סיפור חייו ושל כל בני דורו. סמיון היה דייר בדיור המוגן של עמיגור, חברת בת של הסוכנות היהודית במשך שנים רבות. תנחומיי למשפחתו ולכל מכריו. — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) 3. června 2019

Herzog nad zprávou o Rosenfeldově úmrtí vyjádřil smutek a vyslovil se k němu také premiér Benjamin Netanjahu. "Odešel Semion Rosenfeld, který přežil holokaust a byl posledním přeživším ze Sobiboru... Ať je požehnaná jeho památka," uvedl Netanjahu.