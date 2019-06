Další tresty smrti. Irák popraví i poslední Francouze za členství v IS

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Irácký soud poslal na smrt poslední dva Francouze, souzené v Iráku za členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS). Informovala o tom dnes agentura AFP. Oba patřili k 12členné skupině členů IS souzené v Iráku za činnost v IS. Bylo v ní 11 Francouzů a jeden Tunisan.