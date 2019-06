„Islám není připraven na demokracii.“ Nejmocnější muž na Blízkém východě má strach z vlivu islamistů

57letý korunní princ emirátu Abú Dhabí je považován za jednoho z nejvlivnějších hlasů z Blízkého východu ve Washingtonu. Velký podíl má na tom i jím spravované státní investiční fondy ve výši 1,3 biliónu dolarů, což z něj činí možná nejbohatšího člověka na světě.

Tento v Británii vycvičený pilot vrtulníku si získal pozornost a vděčnost Washingtonu poté, co přesvědčil svého otce, zakladatele SAE, šejka Zayeda bin Sultana Al Nahyana, aby převedl 4 miliardy dolarů do státní pokladnice USA a pomohl tak financovat první válku v Perském zálivu v roce 1991. Koupí amerických vrtulníků a zbraní MbZ započal éru plodné spolupráce, díky které má SAE jednu z nejmodernějších armád na Blízkém východě.

MbZ má ve Washingtonu jednu z nejrozšířenějších a nejvlivnějších sítí lobbistů, kteří zajišťují, že SAE ze svého vztahu z USA vytěží co nejvíce to dá. „ MbZ má výjimečný způsob podat Američanům vlastní zájmy tak, že to zdá jako dobrá rada o regionu,“ uvedl Ben Rhodes, zástupce národního bezpečnostního poradce v administrativě amerického prezidenta Baracka Obamy. „ Když přijde na vliv ve Washingtonu, MbZ je třída sama o sobě,“ dodal Rhodes.

S Obamou pojily MbZ velmi pevné vztahy. Podle zdrojů z Blízkého domu mu Obama volal více než jakémukoliv jinému zahraničnímu politikovi. Tyto vztahy byly ale přetrhány, když Obama podpořil protestující síly, které se zformovaly kolem Arabského jara. MbZ se měl „ zvláště a osobně“ cítit zrazen Obamou v souvislosti s tajnými rozhovory USA s Íránem.

Podle zdrojů obeznámených politickými názory korunního prince je MbZ posedlý dvěma aktéry na Blízkém východě, které považuje za klíčové nepřátele SAE – a sice Írán a Muslimské bratrstvo. „SAE jsou součástí tohoto velmi nebezpečného regionu, který je každým dnem nebezpečnější - plný chaosu a válek a extremistů. Takže (naší) motivací je toto: Pokud nepůjdeme za padouchy, přijdou za námi," řekl.

SAE spolu se Saúdskou Arábií vede válku v Jemenu proti hútijským povstalcům, kteří mají být napojeni na Írán. Obě země též provedly v letech 2017-2018 diplomatickou blokádu Kataru, kterého obviňovaly z podpory terorismu, respektive Muslimského bratrstva V roce 2013 MbZ podpořil vojenský převrat v Egyptě, který svrhl vládnoucí Muslimské bratrstvo.

MbZ tvrdí, že jeho negativní postoj k Muslimskému bratrstvu je osobní. Jeho učitelem byl prominentní učenec Muslimského bratrstva, Ezzedine Ibrahim, který se jej pokusil indoktrinovat, což však mělo mít opačný účinek.

Z dokumentů amerických diplomatů zveřejněných serverem WikiLeaks vyplývá, že se MbZ velmi obává vlivu islamistů na obyvatelstvo v SAE. Až 80% jeho sil by odpovědělo na výzvu „nějakého svatého muže z Mekky,“ měl říci americkým diplomatům.

Z toho důvodu též princ měl argumentovat, že islámský svět není připraven na demokracii. „ V každé muslimské zemi uvidíte stejný výsledek," řekl v roce 2007 setkání s americkými představiteli. „Blízký východ není Kalifornie."

Sám se pokouší vystupovat jako jedinec, který vyznává umírněný islám a umožňuje v jeho zemi náboženskou svobodu. Třetina členů ministerského kabinetu jsou ženy a na rozdíl od Saúdské Arábie umožňují SAE postavit křesťanům, hinduistům či sikhům jejich svatostánky. Minulý rok princ utvořil Ministerstvo tolerance a hostil tento rok hostil jako vůbec prvního papeže v historii papeže Františka.

Podle kritiků však je MbZ stále typickým blízkovýchodním autokratem. Během Arabského jara tvrdě potlačil disident,v čemž pokračuje doposud. Válka v Jemenu je považována za humanitární katastrofu. „ Myslí si, že je Machiavelli, ale chová se spíše jako Mussolini," řekl o něm Bruce Riedel, bývalý zpravodajec z CIA.

Zatímco na Blízkém východě se potýká s řadou problémů, v Washingtonu mu prakticky vše vychází. Současný prezident na rozdíl od Obamy akceptuje veškeré jeho názory. Trump opakovaně označuje Írán za největší nebezpečí na Blízkém východě a nyní se zdá, že by byl možná ochoten s ním jít i do války. Trump též přemýšlí, že by Muslimské bratrstvo označil za teroristickou organizaci. Zkrátka, Trump říká vše, co MbZ rád slyší.