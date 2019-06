Erdogan popichuje Západ. Turecko nezruší nákup ruských raket S-400

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Turecko neodstoupí od smlouvy s Ruskem o nákupu protiraketového systému S-400, kterou podepsalo koncem roku 2017 a kterou ostře kritizují Spojené státy. Novinářům to dnes potvrdil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který zároveň podle agentury Anadolu uvedl, že Ankara by koupila americký obranný systém Patriot, pokud by nabídka Washingtonu byla tak dobrá jako nabídka Moskvy.