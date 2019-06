Izraelský prezident Rivlin truchlí, jeho žena zemřela po transplantaci plic

Přes zdravotní problémy se objevovala pravidelně na veřejnosti s manželem, ale používala přenosnou kyslíkovou jednotku.

Jak uvedla izraelská média, zemřela v nemocnici ve městě Petach Tikva den před svými 74. narozeninami.

Beit HaNasi announces with deep sorrow the passing of Nehama Rivlin ז"ל, the wife of President Reuven (Ruvi) Rivlin, this morning at Beilinson Hospital in Petah Tikva. She was 73 when she died, the day before her 74th birthday