Řezničina žene milion uprchlíků k zavřeným hranicím. Zaznělo varování před "noční můrou"

Humanitární noční můra

Na konci dubna, kdy se Rusko přidalo k syrskému režimu prezidenta Bašára Asada a společně zahájily ofenzivu proti povstalci držené provincii Idlib, varovali představitelé OSN, že na obzoru se objevuje humanitární noční můra, připomíná americký server. Podotýká, že v Idlibu, u hranice s Tureckem, se nacházejí tři miliony civilistů, přičemž jde v mnoha případech o uprchlíky z jiných částí Sýrie.

Reakce americké Trumpovy administrativy na ostřelování nemocnic, škol a obchodů s potravinami barelovými bombami a dělostřelectvem byla dosud lakonická, konstatuje editorial. Dodává, že minulý týden americký zmocněnec pro Sýrii pouze zopakoval záruky dané Moskvou, že jde pouze o "omezenou vojenskou operaci proti konkrétním teroristům".

"Omezenou? Podle zpráv z regionu vesnice v jižním Idlibu zasáhly stovky vzdušných úderů," píše Washington Post. Doplňuje, že od 30. dubna byly zasaženy dvě desítky nemocnic, boje vyhnaly podle OSN na 270 tisíc lidí k hranici s Tureckem a dle vystoupení představitelky mezinárodního společenství Ursuly Muellerové v Radě bezpečnosti OSN mnoho lidí v oblasti žije bez střechy nad hlavou, případně v provizorních přístřešcích.

Dne 19. května byla jedna z vesnic údajně napadena chemickými zbraněmi, chlorem, a byť americké ministerstvo zahraničí slíbilo vyšetření případu, ve skutečnosti nepřišla žádná reakce, kritizuje prestižní deník. Zmiňuje odhady syrské lidskoprávní organizace SOHR, podle které od začátku ofenzivy přišlo o život 1.095 lidí, včetně 338 civilistů a 80 dětí.

"Asadův režim operaci za 'omezenou' nepovažuje," zdůrazňuje renomovaný server. Odkazuje na prohlášení syrského vyslance při OSN v Radě bezpečnosti z minulého týdne, že cílem je ovládnout celou provincii, kterou momentálně kontroluje směs povstaleckých skupin zaštítěných Tureckem a extremistů napojených na teroristickou síť al-Káida.

Válečný zločin

Výsledky mohou být katastrofální, obává se Washington Post. Podotýká, že odhady přestavitelů OSN a humanitárních organizací hovoří až o milionu uprchlíků, který se může vydat do Turecka, jehož hranice jsou momentálně uzavřené.

Turecká média hlásí, že tamní vláda prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana odpověděla na ofenzivu v Idlibu mobilizací a vyzbrojením svých syrských spojenců, kteří údajně na syrské vládní síly útočí protitankovými střelami, uvádí editorial. Dodává, že výzvy Erdoğana a jeho ruského protějšku Vladimira Putina k zastavení bojů a obnově příměří, které loni dojednali, vyznívají do ztracena.

Rusko a Sýrie neplatí žádnou diplomatickou cenu za své jednání, ačkoliv bombardování nemocnic - známá součást jejich taktiky - je válečný zločin, deklaruje washingtonský deník. Připomíná, že v pondělí ruský zástupce smetl ze stolu návrh stanoviska Rady bezpečnosti vyjadřujícího znepokojení ohledně zintenzivňujících se útoků na civilisty a civilní objekty, jako jsou zdravotnická zařízení a školy.

"Zaznívají slova, že Rusko, Sýrie a do menší míry Írán pekelně bombardují provincii Idlib v Sýrii a bezohledně zabíjejí mnoho nevinných civilistů. Svět sleduje tuto řezničinu. Co je cílem, co získáte? PŘESTAŇTE!" cituje vlivný server nedělní tweet amerického prezidenta Donalda Trumpa. Označuje jej za povzbudivý.

Naneštěstí, bombardování Idlibu od té doby pouze nabralo na intenzitě, konstatuje Washington Post. Dodává, že pokud chce Trump skutečně tuto poslední "řezničinu" v Sýrii zastavit, bude muset učinit více než pouze tweetovat.