Na Blízkém východě vypukne obří konflikt? Analytik má obavy

Mírová jednání jako předzvěst války

Na Blízkém východě mohou být paradoxně i mírové rozhovory signálem války, tvrdí expert. Připomíná, že momentálně probíhají dvojí jednání, jednak snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o "dohodu století" mezi Izraelem a Palestinci v koordinaci se sunnitskými arabskými státy a souběžná snaha o urovnání izraelsko-libanonských hraničních sporů prostřednictvím USA.

Saúdskoarabský list al-Haját naznačuje, že na pozadí těchto jednání Američané otevřeli před libanonskou stranou otázku přesných raket Hizballáhu, čímž dali najevo, že USA nebudou schopné zabránit Izraeli, aby proti těmto zbraním zakročil, uvádí Zehavi. Vysvětluje, že Hizballáh a jeho patroni v Teheránu se tímto dostávají pod tlak a zmíněné americké iniciativy zřejmě nepřijmou, především pak tu týkající se Libanonu, jelikož pochopitelně opomíjí "potřebu odporu" vůči Izraeli.

Snaha o "dohodu století" navíc zřejmě posílí polaritu bloků na Blízkém východě, které představují Spojenými státy podporované sunnitské země v čele se Saúdskou Arábií a ši'ítské síly vedené Íránem, očekává analytik. Má za to, že Katar a Turecko mohou zatím hrát na obě strany, ale dříve či později si jednu budou muset vybrat.

"Jak toto ovlivní izraelskou bezpečnost?" táže se odborník. Připomíná, že minulý týden šéf Hizballáhu Hasan Nasralláh jasně prohlásil, že případná válka proti Íránu nezůstane omezená na jeho území, zachvátí celý region a povede k "zničení všech amerických sil a zájmů", přičemž zaplatí všichni, kdo tuto válku zosnovali, především pak Izrael a Saúdská Arábie, a cena barelu ropy vystřelí na 400 dolarů.

Nasralláh také zmínil, že Hizballáh má přesné rakety, a to v takovém množství, které umožňuje "změnit region a rovnováhu", poukazuje analytik. Dodává, že Írán v posledním roce zvyšuje napětí na izraelské jižní hranici a nyní se zdá, že nyní dochází k jasné koordinaci opatření a zpráv radikálních sil na jihu i severu od Izraele.

V posledních měsících proběhlo několik schůzek mezi představiteli Hizballáhu, Íránu a palestinských hnutí Hamás a Islámský džihád, připomíná expert. Odkazuje na nedávný televizní rozhovor vůdce poslední zmíněné organizace pro televizi Hizballáhu al-Manar, ve kterém dal Zijad Nahala zřetelně najevo, že Islámský džihád nevidí žádné zábrany pro válku s Izraelem a přislíbil útoky na židovský stát, a to i na palestinském Západním břehu Jordánu.

Tlak se stupňuje

"Izraelci jsou na takové hrozby zvyklí. Ale načasování a jasné prohlášení, že Hizballáh bude stát při Íránu, ve skutečnosti naznačují, že neexistuje žádný ostych," píše Zehavi. Očekává, že navzdory vnitřním problémům bude Hizballáh nadále bránit své patrony v Teheránu, na což je plně vojensky připraven.

Dosavadní střety mezi Izraelem a ši'ítskými radikály se soustřeďují téměř výhradně na syrskou stranu hranice, přiznává odborník. Zlomový moment by podle něj nastal, pokud by Hizballáh začal útočit na Izrael z Libanonu.

Zehavi pokládá v té souvislosti otázku, jak by vypadal život na severu Izraele, pokud by tam dopadaly přerušované spršky raket, podobně jako se děje na jihu země v posledních 15 letech, a jak dlouho by trvalo, než by se život tamních Izraelců stal natolik neúnosný, že by to vedlo k válce v regionu.

Odstrašování mezi Izraelem a Hizballáhem trvá již 13 let a oběma stranám je zřejmé, že válka by si vyžádala velkou cenu a že jakýkoliv incident na libanonsko-izraelské hranici může vést právě k takovému konfliktu, který nikdo nechce, tvrdí analytik. Otázkou podle něj zůstává, zda je ši'ítská strana ochotná přijmout riziko eskalace na této hranici, která je z obou stran silně osídlena, v domnění, že eskalace ještě neznamená válku.

Jak naznačují rakety vystřelené tento týden ze Sýrie na Izrael i Nasralláhův projev, Írán se nepochybně snaží zesílit tlak na USA tím, že vyhrotí situaci na severoizraelské hranici, domnívá se Zehavi. Klade si proto otázku, jak se zachová izraelská armáda a zda se jí podaří udržet odstrašující taktiku, aniž by byla vtažena do války, které se chce vyhnout.