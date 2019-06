Střety na Sinaji jsou stále tvrdší: Egyptští policisté v odvetě zabili 14 džihádistů

Ke středečnímu útoku na kontrolní stanoviště u města Aríš se IS přihlásil. Egyptské úřady tvrdily, že už ve středu přišlo při potyčce s policisty o život pět "teroristů".

Ministerstvo vnitra dnes oznámilo, že policisté viníky pronásledovali až k jejich skrýši. Obklíčili ji a při dnešním útoku 14 z nich zabili. Na místě našli 14 pušek, tři nálože a dva pásy používané k sebevražedným akcím.

Agentura AFP napsala, že odnož IS, která působí na Sinaji, se původně uchylovala ke sporadickým útokům, avšak od svržení prezidenta Muhammada Mursího v roce 2013 se její činnost dá charakterizovat jako otevřená vzpoura. Mursí byl zvolen jako kandidát islamistického Muslimského bratrstva, které bylo po Mursího svržení zakázáno.

#ISIS/#Daesh militants #Amaq news agency claim for large scale attack against a checkpoint near al-Arish against #Egypt|ian army

