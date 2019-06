V Iráku identifikují těla z hromadného hrobu; jde zřejmě o jezídy

Těla budou prohlédnuta, odeberou se z nich vzorky DNA a srovnají se s těmi získanými z rodin jezídů, sdělil agentuře AFP soudní lékař Zajd Júsif.

Tato identifikace je součástí odhalování činnosti IS, který pobíjel muže jezídské komunity, unášel a zotročoval její ženy a děti cvičil pro svůj boj. Irácké úřady chtějí zjistit, zda tento postup IS proti jezídům splňuje kritéria genocidy.

Jezídové obývali hlavně oblasti Sindžáru v severní provincii Ninive. Podle OSN tam byla od března exhumována těla z 12 ze 16 tamních hromadných hrobů. Doktor Júsif upozornil, že identifikace potrvá dlouho. Za působení IS přišlo o život několik tisíc jezídů, desítky tisíc jich uprchly a 3000 se jich pohřešují.

"Odebrali jsme v rodinách ze Sindžáru asi 1280 vzorků DNA. V mnoha případech je naživu poslední člen rodiny. Pro srovnání máme v případech jiných teroristických útoků tři až pět přeživších na jednoho pohřešovaného. Tady máme tři až pět pohřešovaných nebo mrtvých na jednoho přeživšího," řekl Júsif.

IS začal obsazovat sever Iráku v roce 2014, poražen tam byl v roce 2017. Do jeho příchodu žilo v horách v okolí Sindžáru na půl milionu jezídů. Ke zvykům této komunity patří endogamie, tedy uzavírání sňatků jen v rámci etnické a náboženské skupiny. V komunitě se nyní debatuje o osudu dětí, jež vzešly ze svazků členů IS s jezídkami. Jak píše AFP, komunita neuznává jako jezídy děti v případech, kdy oba jejich rodiče nejsou jezídové.