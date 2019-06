Abbás potají rozhazuje. Zvýšil platy palestinských ministrů, země přitom živoří

Podle údajů AP Abbás v roce 2017 souhlasil s navýšením ministerských měsíčních platů o 67 procent z 3000 na 5000 dolarů (z 68.000 na 114.000 Kč) a v případě premiéra z 4000 na 6000 dolarů. AP, která hovořila se dvěma palestinskými představiteli, píše, že se tak obešel zákon z roku 2004 o pevných platech vládních činitelů.

Zvláštní blízkovýchodní zmocněnec OSN Nikolaj Mladenov na twitteru oznámil, že se kvůli této záležitosti sešel s palestinským premiérem Muhammadem Ištajjou, který mu slíbil, že "s touto situací skoncuje".

At a time when the #Palestinian people are struggling with economic hardship, when salaries were cut in #Gaza, such decisions defy logic and rightly anger people! I spoke to @DrShtayyeh who committed to end this practice immediately and investigate https://t.co/sxRDkblmym