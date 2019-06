Krvavé boje neberou konce. V syrském Idlibu zahynulo za den přes 80 lidí

Podle SOHR od čtvrtka padlo na straně syrské armády a jejích spojenců 44 lidí, radikálové přišli o 39 bojovníků. Do bojů, jež začaly v dubnu, zasahuje syrské letectvo podporované Ruskem. Z domovů podle OSN uteklo na 270.000 lidí.

SOHR, která má informace od svých informátorů v Sýrii, oznámila, že radikálové ve čtvrtek zahájili protiofenzivu. Největší slovo mezi skupinami ovládajícími Idlib a přilehlé území má Haját Tahrír aš-Šám (HTS), což je někdejší syrská odnož Al-Káidy.

#Syria #Idlib#SyAf-#Russia|n airstrike on Babulin/Babolin. 2 killed, at least 15 more are trapped under the rubble. pic.twitter.com/DBY5shW2kf