Riziko pro Evropu? Do Francie míří sirotci z džihádistických rodin

Samozvaný Islámský stát (IS) začal obsazovat sever Sýrie a Iráku v roce 2014. Připojilo se k němu podle OSN zhruba 40.000 bojovníků ze 110 zemí. Mužů bylo více než 32.800, žen přes 4700 a dětí 4640. Arabsko-kurdská koalice SDF, která proti IS bojovala v Sýrii, v únoru oznámila, že v jejích věznicích je 800 zahraničních bojovníků IS z téměř 50 zemí.

Kurdští činitelé předali "12 francouzských sirotků z džihádistických rodin delegaci francouzského ministerstva zahraničí," uvedl Abdalkarím Umar z ministerstva zahraničí kurdské administrativy.

Minulý týden byly ze Sýrie do Spojených států repatriovány dvě ženy, jež byly ve spojení s IS, a také šest dětí. V pondělí převzalo Norsko pět sirotků z rodin, které s IS spolupracovaly, a v květnu převzal 148 manželek a dětí příslušníků IS Uzbekistán. Několik svých občanů přijaly již dříve také Francie či Švédsko, především šlo o sirotky.

Francie je součástí mezinárodní koalice, která bojuje proti teroristům z IS v Sýrii. Její občané tvořili nejpočetnější skupinu zahraničních bojovníků z Evropy v řadách IS. Islamisté, kteří své činy často zdůvodňovali právě zapojením Paříže do bojů na Blízkém východě, zabili při teroristických útocích na francouzském území v posledních letech téměř 250 lidí.

V Sýrii byl Islámský stát v říjnu 2017 vytlačen arabsko-kurdskou milicí z města Rakka, které dříve sloužilo jako hlavní bašta IS v Sýrii. Na posledním zbytku území, obci Baghúz na východě Sýrie, byl IS poražen až letos 23. března. Přestože skupina v zemi už nekontroluje území, nadále může páchat útoky.

Podle únorového průzkumu, o kterém informovala agentura AFP, by si 67 procent Francouzů přálo, aby se o potomky džihádistů raději postarali v Sýrii či v Iráku.