Cesta přes hranice očima uprchlíků: Lžou jim o nebezpečí

„Nebylo nám dovoleno zapálit cigaretu ze strachu, že budeme viděni policií,“ sdělil reportérům serveru Abu Khalid, který se pokusil překročit hranice Sýrie z Tureckem se svou ženou Nesreen a třemi dětmi. „Děti a rodiny mezi sebou šeptaly. Překupníci dali příkaz, abychom byli zticha.“

Na Abu Khalida a jeho rodinu na přechodu střílela hraniční policie. Turci je zatkli a předali zpět do Sýrie. Jejich nejstarší syn nebyl nikde k nalezení. Nesreen si myslela, že se mu podařilo přejít do Turecka s převaděčem.

Zjistila však, že její syn, Khalid, byl zabit na hranicích. „Stálo mě to mého syna, Khalid přežil bombardování a blokády od roku 2011 a zemřel na hranici,“ uvedla Nesreen, která si přeje, aby nikdy neopustila Ghútu, úrodnou oblast na východ od Damašku, hlavního města Sýrie.

Mnohé rodiny jako ta Abu Khalidova vyhledávají služby pašeráků lidí, jako je Tawfiq. Ten přiznává, že mnozí jeho kolegové otevřeně lžou lidem o rizicích cesty. Podle něj mnozí z nich nemají žádnou zkušenost s pašeráctvím a je proto zcela jisté, že selžou.

On sám v této oblasti operuje několik let. Tvrdí, že ví, jak se vyhnout tureckým hlídkám. Migranty rozděluje do několika skupin o 30 lidech. Každá z nich uskuteční jinou cestu, takže když se jedna chycena, těm dalším se může podařit překročit hranice. Za to si Tawfiq nárokuje 3 500 dolarů (skoro 80 tisíc korun) nebo 5 000 dolarů ( 113 250 korun).

Ti, kteří jsou chyceni a vráceni zpět do Sýrie, to po několika dnech či týdnech obvykle zkouší znovu. The National upozorňuje, že nyní tyto lidé tvoří celé vesnice na severní syrské hranici.

Mnohé ozbrojené skupiny, které operují na severu Sýrie, si s pašeráctví lidí udělaly dobrý byznys. Kupují staré pasy nebo prošlé cestovní dokumenty, které následně předprodávají migrantům.

Ti však často na hranicích zjišťují, že byli obelháni a okradeni. Podle Ahmada Birada, bývalého šéfa hraničního přechodu Bab Al Hawa, turecké úřady se začaly zaměřovat na migranty ve větší míře a je proto takřka nemožné používat falešné dokumenty.

V Turecku je momentálně 3.6 milionů Syřanů. Více než 600 000 jich je v Jordánsku. Více jak milion odešel do Evropy.

Turecko se obává, že ofenzíva syrského režimu za pomoci Ruska proti poslední baště rebelů, městu Idlib, by mohla vést k masivní migrační vlně. Boje doposud donutily odejít na 250 000 lidí. Odhaduje se, že v oblasti žije na 3 milionu lidí.