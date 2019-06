EU neučinila nic k záchraně jaderné dohody, zlobí se Írán

"Dosud jsme neviděli žádné praktické ani konkrétní kroky Evropanů, které by garantovaly íránské zájmy," řekl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbás Musáví. "EU není v pozici, aby mohla vyslovovat námitky k záležitostem nad rámec jaderné dohody," dodal. Zopakoval tak íránské stanovisko z minulého týdne, v němž odmítl výzvu Paříže a Washingtonu k novým rozhovorům o íránských jaderných a vojenských plánech.

Trump odsuzoval dohodu podepsanou jeho předchůdcem Barackem Obamou jako špatnou, neboť prý není trvalá a nezahrnuje raketový program Íránu či jeho roli v blízkovýchodních konfliktech. Po vypovězení dohody v květnu 2018 Trump obnovil sankce proti Íránu a rovněž proti státům, které s Íránci obchodují.

