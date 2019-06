IS děsí Američany. Chystá masivní útok v Evropě nebo USA, varují

„ Tato skupina je nejbližší hrozbou pro naši vlast“, sdělil AP zdroj z amerických zpravodajských služeb pod pláštíkem anonymity. Podle něj útok v Kábulu byl „praktická zkouška“ pro větší útoky v USA a Evropě. „ To je jejich cíl. Je to jen otázka času. Je to děsivé.“

IS se začal do Afghánistánu přesouvat v roce 2014 poté, co získal rozsáhlé území v Sýrii a Iráku. Zpočátku jeho afghánská „pobočka“ zahrnovala jen pákistánské členy Tálibánu vyhnané z jejich země a afghánské členy Tálibánu, kteří se cítili být přitahováni extrémnější ideologií IS. Afgánská pobočka IS se zpočátku příliš nerozvíjela, jak její vůdcové byli zabíjeni v leteckých úderech pořádaných USA.

V roce 2015 však afgánská pobočka získala značnou vzpruhu v podobně Islámského hnutí Uzbekistánu. Nyní podle Bruce Hoffmana, ředitele Centra pro bezpečnostní studia na univerzitě v Georgetownu, se stal Afghánistán novou základnou pro IS poté, co byl poražen v Iráku a Sýrii. „IS investoval do Afghánistánu nepřiměřené množství pozornosti a zdrojů,“ uvedl s odkazem na „obrovské zásoby zbraní“ na východě.

IS nyní v Afghánistánu ovládá provincie Nangarhár, Kúnar, Núristán a Laghmán. Američanům je toto území nechvalně známé. Je považována za jednu z nejnebezpečnějších a nejhůře dobyvatelných oblastí v Afghánistánu. V roce 2005 povstalci z provincie Kúnár sestřelili helikoptéru Chinook a zabili tak 16 vojáků speciálních jednotek Navy SEAL, což je jeden z nejsmrtelnějších útoků vůbec v celé válce USA v Afghánistánu.

„ Právě nyní v Kunáru, na pravé straně cesty je Tálibán, na levé Daeš a vláda je ve středu,“ uvedl Ajmal Omar, člen provinční rady Nangarháru, odkazujíc na teroristickou skupinu podle jejího arabského akronymu. Podle něj Kunár nahradí Sýrii a Irák jako těžiště IS.

Nebzpečí, které IS představuje, je pro zástupce USA tak velké, že jednají s Tálibánem o možném stažení amerických vojsk, pokud afghánská islamistická skupina slíbí, že zamezí tomu, aby se Afghánistán stal základnou pro teroristické útoky prováděné IS na Západě i jinde. „ Jednou z nadějí na vyjednání dohody je, že přivede Taliban do vlády a do boje proti IS, “ poukázal americký zpravodaj. „Znají hory, znají terén. Je to jejich území. “

Tálibán dal najevo, že nehodlá svrhnout USA podporovanou vládu v Kábulu, na rozdíl od IS, a že jeho ambice jsou čistě lokálního rázu. Tálibán a IS spolu bojovali pří různých příležitostech a Tálibán je stále větší a mocnější silou. Existují však obavy, že vstup Tálibánu do vlády by mohl vést k odlivu radikálnějšího křídla skupiny k IS.

Rusko, které před IS v zemi varuje už několik let a které kvůli tomu vstoupilo do jednání s Tálibánem ještě před USA, tlačí islamistickou skupinu k tomu, aby vstoupila do vlády. Jako USA, i Rusko to vnímá jako jedinou možnou obranu před rozšířením IS v Afghánistánu. Vzhledem k blízkosti bývalých sovětských republik představuje IS v Afghánistánu pro Rusko bližší hrozbu než je pro USA.

Zpravodajské služby zjistily, že někteří teroristé byli napojeni na afghánskou pobočku IS. Např. Uzbek, který najel do lidí ve švédském Stockholmu, se odvolával na svého nařízeného v Afghánistánu. Podobně i 18letý mladík z Texasu, který plánoval útok na nákupní centrum v Dallasu, měl být v kontaktu a afghánskou skupinou.

IS má v Afghánistánu vyhledávat rekruty především na univerzitách, protože ti mají technické i jazykové znalosti, vyznají se v sociálních médií a jsou nejlepšími kandidáty na cestu do zahraničí, aby zde uskutečnili sofistikované útoky. V samotném Afghánistánu pak IS útočí především na šiíty. Podle některých vesničanů, jejichž vesnice IS uzmul, v nich zavádí vládu teroru známou z Sýrie a Iráku.