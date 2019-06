Palestinci kritizují vyjádření velvyslance USA schvalující okupaci Západního břehu Jordánu

"Za určitých okolností se domnívám, že má Izrael právo ponechat si část, nikoli celý, Západní břeh," uvedl Friedman v rozhovoru s americkým deníkem The New York Times. Rozhovor byl zveřejněn asi dva měsíce poté, co se v podobném duchu vyjádřil i izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Těsně před dubnovými volbami uvedl, že jestliže se stane opět ministerským předsedou, začne rozšiřovat izraelskou svrchovanost na okupovaném Západním břehu Jordánu. Vůdce opozice Benny Ganc ho tehdy zkritizoval a vyjádření označil za nezodpovědnou snahu získat hlasy voličů.

"Vypadá to, že se Friedman svým vyjádřením snažil pomoci Netanjahuovi, aby měl odvahu své rozhodnutí učinit," prohlásil šéf palestinské diplomacie během své návštěvy Varšavy. "To je opravdu něco, kvůli čemu musí mezinárodní společenství povstat a reagovat na to," dodal.

Palestinský mírový vyjednávač Saíb Irikát v reakci na interview s Friedmanem již dříve na twitteru napsal: "Jejich vizí je anexe již okupovaného území, což je podle mezinárodního práva válečný zločin." Palestinské velení s Trumpovou administrativou odmítá jednat od té doby, co americký prezident v prosinci 2017 uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele a loni v květnu tam z Tel Avivu nechal přesunout americkou ambasádu.