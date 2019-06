Írán zítra propustí Američana vězněného za špionáž

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Íránu v úterý propustí Američana původem z Libanonu Nizara Zakku, kterého v zemi vězní od roku 2015. Informoval o tom dnes šéf libanonské tajné služby Abbás Ibráhím. Zakka, kterého v roce 2016 kvůli údajné špionáži odsoudili na deset let do vězení a k vysoké pokutě, se společně s Ibráhímem vrátí do Libanonu.