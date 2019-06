Šinzó Abe jede do Íránu, obrázek v tamním listu vyvolal rozruch

Deník Farhíchtegán (Vzdělaní) obrázek opatřil titulkem: "Jak můžete věřit válečnému zločinci, pane Abe?". Nápis byl v perštině i angličtině. Obrázek patrně odkazoval na svržení amerických jaderných bomb na japonská města Hirošima a Nagasaki v srpnu 1945.

Vzápětí se stejná přední strana objevila i v řadě dalších íránských konzervativních listů. Írán a Spojené státy přerušily diplomatické styky krátce po revoluci, když íránští militantní studenti zaútočili na americkou ambasádu v Teheránu a zadrželi na 444 dní jako rukojmí 52 Američanů.

Někdejší budova americké ambasády v Teheránu nyní slouží jako muzeum. Zatímco někteří expozici označují za odstrašující příklad íránské protiamerické a antisemitské propagandy, podle jiných muzeum dokládá pravou tvář americké demokracie.

Shinzo Abe’s visit to Iran this week, the first to that country by a Japanese prime minister in more than 40 years, is the latest in a series of long-shot efforts to lift Japan’s influence on the global stage https://t.co/NJ8EZHU9ac