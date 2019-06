Izrael uzavřel vody u Pásma Gazy, palestinští rybáři jsou na suchu

Brzy po vyhlášení opatření ze strany Izraele palestinští radikálové odpálili dnes nad ránem z Pásma Gazy raketu na jižní Izrael. Zachytil ji však izraelský systém protivzdušné obrany Iron Dome, uvedla izraelská armáda.

K odpálení rakety se nepřihlásila žádná palestinská organizace. Podle AP šlo patrně o reakci na uzavření rybolovné zóny.

A rocket was launched from Gaza at Israeli civilians last night. It did not reach its target, as it was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System. We responded to the attack by striking an underground terror infrastructure in a Hamas compound in Gaza.