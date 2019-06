Zmizí starobylé město pod vodou? Turecko zatím odložilo napouštění kontroverzní přehrady

Ve středu se také konal v Hasankeyf další protest proti přehradě, při němž byly podle opozičního tureckého serveru Ahval zadrženy tři desítky lidí. Policie proti demonstrantům použila slzný plyn. Protest zorganizovala opoziční prokurdská Lidová demokratická strana (HDP), většinu z asi 6000 obyvatel oblasti kolem Hasankeyfu totiž tvoří Kurdové.

Přehrada Ilisu na řece Tigris se začala stavět v roce 2006. Její stavba se ale zpozdila i kvůli tomu, že se z projektu v roce 2009 stáhli švýcarští, rakouští a němečtí investoři právě kvůli nedostatečným zárukám ohledně ochrany životního prostředí i kulturního dědictví. Městečko Hasankeyf je od roku 1981 přírodní rezervací a občanské iniciativy léta marně naléhají na úřady, aby zažádaly o zapsání na seznam památek UNESCO.

See the last images of soon-to-be submerged 12,000-year-old town #Hasankeyf pic.twitter.com/3Yi1TgXXjG