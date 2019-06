Drama v Ománském zálivu: Tankery terčem útoku, jeden hoří, došlo k explozi

Americké námořnictvo později podle západních tiskových agentur oznámilo, že má v oblasti svá plavidla, která poskytují asistenci dvěma lodím, jež vyslaly nouzový signál.

Britská organizace pro bezpečnost v námořní dopravě United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) uvedla, že se incident vyšetřuje. Zástupce britského námořnictva v Bahrajnu uvedl, že si je záležitosti vědom, ale odmítl uvést bližší podrobnosti. UKMTO spadá pod britské námořnictvo.

Organizace Dryad Global předběžně identifikovala plavidlo, které se zřejmě stalo terčem útoku jako tanker MT Front Altair. Lod, která pluje pod vlajkou Marshallových ostrovů, podle tohoto zdroje stále hoří.

*BREAKING NEWS* $FRO's (#BUY/$10) Aframax, Front Altair (2016) has been attacked off the coast of Iran, is now on fire & has been abandoned, according to @tradewindsnews. This surely heightens the tensions in the region even more #oil #tanker #shipping https://t.co/ZAx7R0vSxW pic.twitter.com/D7O9iQsQ8C