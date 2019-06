Šinzó Abe jednal s ajatolláhem. Írán slíbil, že nevyrobí jaderné zbraně

Aktualizováno 13:01 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Írán podle nejvyššího íránského duchovního ajatolláha Alího Chameneího vůbec nemá v úmyslu vyrobit nebo použít jaderné zbraně. Po setkání s Chameneím to dnes řekl japonský premiér Šinzó Abe. Chameneí Abemu sdělil, že Írán nezopakuje hořkou zkušenost vyjednávání s USA a doplnil, že prezidentovi Donaldu Trumpovi žádný vzkaz posílat nebude, a to ani po japonském premiérovi, píše agentura Reuters. Abe přijel do Íránu ve středu jako první japonský premiér v úřadu od íránské islámské revoluce z roku 1979.