Krutý přístup izraelských úřadů? Palestinka se nemohla rozloučit s umírající dcerou (†5)

Izraelské úřady povolily staré rodinné známé, aby doprovázela Ajšu z Pásma Gazy do nemocnice ve východním Jeruzalémě. Pro dívenku ale byla žena prakticky cizí osobou. Po operaci se Ajšin stav zhoršil, do Gazy se vrátila v bezvědomí a o týden později zemřela.

Fotografie usmívající se hnědovlasé dívky ležící na nemocničním lůžku s obvázanou hlavou vyvolala na sociálních sítích emoce - srdcervoucí podrobnosti posledních dnů jejího života osvětlily přísnost izraelského systému vydávání povolení Palestincům opustit Gazu.

"Nejtěžší je nechat vaše děti v neznámu," uvedl Ajšin otec Vasím Lulu. "Jeruzalém je odsud jen hodinu cesty, máte ale pocit, že je na jiné planetě," dodal.

Letos izraelské úřady podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zamítly zhruba polovinu žádostí obyvatel Gazy vycestovat s pacientem do Izraele jako doprovod, nebo na ně neodpověděly. Více než 600 pacientů, včetně více než deseti dětí a mladistvých, tak muselo odjet do Izraele samo nebo bez blízkého člena rodiny po boku.

Opatření Izrael zavedl poté, co se islamistické hnutí Hamás ujalo vlády v Pásmu Gazy v roce 2007. O rok dříve Hamás vyhrál parlamentní volby na palestinských územích a následně z enklávy při krvavých bojích v ulicích vytlačil ozbrojené složky spojené s konkurenčním palestinským hnutím Fatah. Izrael a Egypt zavedly proti Gaze blokádu a omezily svobodu obyvatel enklávy vycestovat.

Izrael jako humanitární gesto povoluje civilistům z Gazy vycestovat na okupovaný Západní břeh Jordánu či do východního Jeruzaléma do nemocnice. Izraelský úřad COGAT, který koordinuje izraelské aktivity na palestinských územích, uvádí, že palestinské pacienty vyzývá, aby do Izraele cestovali s doprovodem, pokud nechtějí cestovat sami, nebo nepotřebují okamžitý lékařský zákrok, a úřady by tak neměly dostatek času povolení pro doprovod schválit.

Pacienti musejí nejprve poskytnout palestinskému ministerstvu zdravotnictví na Západním břehu Jordánu lékařskou zprávu, dokládající, že je nelze léčit v Gaze. Následně palestinský zmocněnec požádá COGAT o výjezdní povolení. COGAT pak žádost vyhodnotí a předá izraelské kontrašpionážní službě Šin Bet k prověření.

Ajša, které byl diagnostikován nádor na mozku, dostala víceméně okamžitě povolení odjet z Gazy do Izraele, kde měla podstoupit operaci. Když její rodiče ale u palestinských úřadů požádali o povolení jet s dcerou jako doprovod, celý proces se zpomalil. Palestinští činitelé jim řekli, aby žádost neposílali, jelikož je to příliš riskantní.

Otci Vasímovi je 37 let, a všichni muži z Gazy mladší 55 let z bezpečnostních důvodů musejí podstoupit dodatečné bezpečnostní prověrky, které mohou trvat i několik měsíců. Ajšina matka Muna vyrostla v Egyptě a neměla tak Izraelem vydaný občanský průkaz, který potřebuje, aby požádala o povolení vycestovat.

"Říkáme rodinám, aby našly doprovod, který Izrael nebude mít důvod odmítnout," uvedl mluvčí palestinského ministerstva zdravotnictví Usáma Nadžár. "Chceme dítě zachránit a ano, může to znamenat, že ho pošleme samotné," doplnil.

Ajšini rodiči hledali alternativy. O povolení dívku doprovázet požádala dívčina teta i její 75letá babička. Obě žádosti však Izrael zamítl. Nakonec povolení cestovat s Ajšou Izrael schválil Halímě, vzdálené rodinné známé, kterou Ajša nikdy nepotkala.

Ajšina matka uvedla, že nakonec neměla jinou možnost než podepsat, že s tím souhlasí, aby Ajša mohla být převezena do Izraele a aby co nejdříve podstoupila operaci. Bolestná vzpomínka, jak jí dcera v posledních dnech svého života brečí do telefonu matku stále straší. "Bylo to nejtěžší období mého života," uvedla Muna.

Služba Šin Bet případ odmítla komentovat. V prohlášení však zdůraznila, že "teroristické organizace v Pásmu Gazy, které vede Hamás, pracují neúnavně a cynicky na tom, aby zneužily humanitární a lékařské pomoci, kterou poskytuje Izrael".

Ajšin lékař v Jeruzalémě Ahmad Chandakdží uvedl, že na dívenku nikdy nezapomene. "Cítila se opuštěná a podvedená," řekl. "Viděli jsme, jak to přímo ovlivnilo její rekonvalescenci," uzavřel.