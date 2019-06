Záhadný incident v Ománském zálivu: Japonský tanker zasáhly dva letící předměty, tvrdí posádka

"Posádka nám řekla, že viděla, jak cosi letí směrem k lodi. Pak nastala exploze, která v plavidle vytvořila díru. Později spatřili někteří členové posádky druhou střelu," prohlásil dnes na tiskové konferenci šéf společnosti Jutaka Katada.

Katada zároveň vyloučil možnost, že by tanker Kokuka Courageous, přepravující 25.000 tun metanolu, zasáhlo torpédo. O tom, že byla loď zřejmě torpédována, hovořil ve čtvrtek pronajímatel tankeru. Náklad metanolu je podle Katady v pořádku a plavidlu nehrozí potopení, takže se na něj posádka již vrátila.

Ve čtvrtek ráno byly poblíž strategického Hormuzského průlivu pravděpodobně napadeny dvě obchodní lodě, jedna patřila Norsku a druhá Japonsku. Norská loď dlouho po výbuchu hořela. Z obou lodí se podařilo evakuovat všech 44 námořníků.

K incidentu se jako k útoku nikdo nepřihlásil, ale USA už odpovědnost připsaly Íránu. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo řekl, že o tom svědčí způsob provedení a použité zbraně. Teherán to rezolutně odmítl.

It is the assessment of the U.S. government that Iran is responsible for today's attacks in the Gulf of Oman. These attacks are a threat to international peace and security, a blatant assault on the freedom of navigation, and an unacceptable escalation of tension by Iran. pic.twitter.com/cbLrWNU5S0