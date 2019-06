Ruské a syrské stíhačky bombardují Idlib. Umírají civilisté, desetitisíce lidí na útěku

Civilisté podle SOHR přišli o život při čtvrtečním bombardování na jihu provincie Idlib a také na severu v sousední provincii Hamá. Nálety, které syrská armáda podnikla společně s Ruskem, zabily 21 povstalců a džihádistů, uvedl syrský exil.

When Russia talks about cease fire, the results are horrifying.

Yesterday, Russian and regime forces killed 7 civilians and injured 14 others, in #Idlib and Hama countrysides.

Syrians always fear any cease fire agreements because it means a permission to be killed silently. pic.twitter.com/863M1uSPHa