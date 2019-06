Nová válka v Perském zálivu? Útok na tankery cloumá světem, ozvaly se Emiráty a Čína

V blízkosti strategicky významného Hormuzského průlivu se ve čtvrtek norský a japonský tanker zřejmě staly terčem útoku. Posádka obou plavidel byla zachráněna. Spojené státy z útoku obvinily Írán, podle amerického ministra zahraničí Mikea Pompea o tom svědčí způsob provedení a použité zbraně. Teherán odmítl, že by za incidentem, jehož okolnosti jsou stále nejasné, stál on.

"Nikdo nechce válku v Perském zálivu. To není v ničím zájmu," uvedl dnes na tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí. Vyjádřil také naději, že spor bude vyřešen prostřednictvím dialogu, nikoliv eskalací konfliktu.

#OmanGulf Sources confirm after low-key attacks on 4 tankers off the port of Fujairah UAE, Iranian regime increases its pressure on US hitting two other tankers in Oman Gulf marking a dangerous escalation able to cause a direct clash between US and Iranian warships@IsraelMFA pic.twitter.com/GkvfW91oUn