Útok na tankery? Spojené arabské emiráty mají o viníkovi jasno

Terčem útoku se staly norský a japonský tanker s nákladem nafty a metanolu. Na obou plavidlech bylo 44 námořníků, které se podařilo evakuovat.

Podle USA byly použity přísavné miny, které tankery poškodily, ale nepotopily. Američané své tvrzení podpořili videem, na němž je vidět posádku malého člunu, která z trupu jedné z napadených lodí údajně odstraňuje nevybuchlou nálož. Podle USA jde o člun íránských revolučních gard.

American officials released images they said show that Iran was involved in an attack on an oil tanker near the entrance to the Persian Gulf on Thursday https://t.co/bFIFSuXiGw pic.twitter.com/iveaDaP3zd