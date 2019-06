Britka trpí v íránském vězení, opět zahájila hladovku. Boj za propuštění je marný

Jeho žena prý úřadům sdělila, že dokud nedosáhne bezpodmínečného propuštění, bude přijímat jenom vodu. Ratcliffe hodlá držet vigilii před íránským velvyslanectvím v Londýně a v solidaritě s manželkou se bude postit.

Zaghariová-Ratcliffeová přijela v roce 2016 ukázat rodině svou malou dceru. V minulosti řekla, že bude-li ve vězení v den dceřiných pátých narozenin, udělá něco, čím dá jak britské, tak íránské vládě najevo, že "co je moc, to je moc".

Britka pracovala pro charitativní sekci agentury Thomson Reuters. Obvinění ze spiknutí odmítla stejně jako její zaměstnavatel. Británie se snaží vymoci její propuštění diplomatickou cestou, ale zatím marně. Írán stejně jako v ostatních případech osob s dvojím občanstvím odmítá uznat občanství jiného státu, takže Londýn nemůže uplatnit diplomatickou ochranu.

Gabriella Ratcliffe is 5 today. At the heart of Nazanin’s unjust detention is a little girl separated from her mother for over half her life. Hard to think of something more cruel than separating a mother from her young child. We won’t rest until they’re reunited. #freenazanin