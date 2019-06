Damaškem otřásla silná exploze, do povětří vyletěl muniční sklad

Státní tisková agentura uvedla, že výbuch se odehrál ve "vojenské zóně" na západě Damašku, kde se nacházejí vojenské objekty. Do povětří vyletěl muniční sklad, na který se přenesl lesní požár.

Žádné informace o případných obětech či zraněných se ve státních médiích neobjevily.

#Syria huge explosion in al-Arin neighborhood in west #Damascus, the neighborhood contain the houses of Republican Guards officers&soldiers and close to the Presidential Palace pic.twitter.com/aIpDMgCCON