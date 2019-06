Írán si nedal líbit obvinění z útoku na tankery, britský velvyslanec byl na koberečku

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt v pátečním prohlášení obvinil z útoků Írán a příslušníky íránských revolučních gard a varoval teheránský režim před "velmi nemoudrou eskalací" napětí. Teherán popírá, že by útoky na tankery podnikl.

I condemn yesterday’s attacks on vessels in the Gulf of Oman. UK’s assessment concludes that responsibility for the attacks almost certainly lies with Iran. These latest attacks build on a pattern of destabilising Iranian behaviour and pose a serious danger to the region