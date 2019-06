Jaderná dohoda se hroutí, Írán překročí limit obohaceného uranu

Letos v květnu Írán oznámil, že některé závazky přestane plnit, a dal ostatním signatářům (Francii, Británii, Německu, Rusku a Číně) dva měsíce na to, aby ochránily íránské hospodářství před dopadem amerických sankcí. Některé závazky, jako je vývoz obohaceného uranu, Írán přestal plnit už v květnu. Jde o zásoby uranu obohaceného maximálně na 3,67 procenta, jehož smí mít Írán podle dohody 300 kilogramů, a zásoby těžké vody, jejíž limit je stanoven na 130 tun.

Dnes mluvčí organizace pro atomovou energii Behrúz Kamálvandí řekl, že 27. června země překročí limit zásob nízko obohaceného uranu. Přiznal rovněž, že země už produkci tohoto materiálu znásobila čtyřikrát.

Kamálvandí také řekl, že se Írán přestane při obohacování řídit dohodou a zvýší úroveň obohacování nad limit, jímž jsou 3,67 procenta. Írán potřebuje podle jeho slov uran obohacený na pět procent pro jadernou elektrárnu v Búšehru a na 20 procent pro teheránský výzkumný reaktor.

#Iran’s AEOI spox says that Iran will return to the previous version of heavy water reactor in Arak if the second phase of reducing #nuclear commitments is implemented. pic.twitter.com/Urbpvh5HoM